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Американский поисковик начал переводить U.S.A. как «Российскую Федерацию»
Фото: Иван Секретарев / AP
Cервис машинного перевода Bing, принадлежащий одноименному поисковику компании Microsoft, начал переводить U.S.A. как «Российская Федерация». На это обратили внимание в соцсетях.
В частности, паблик «Лентач» во «ВКонтакте» заметил, что Bing некорректно перевел твит Дональда Трампа о Северной Корее.
При проверке оказалось, что переводчик действительно выдает словосочетание «Российская Федерация» по запросу U.S.A.
Ошибка, вероятнее всего, произошла из-за особенностей алгоритма отбора переводов. Bing показывает переводы, которые одобрили как минимум тысяча человек. По этой причине в августе 2016 года сервис перевел на английский язык одно из названий «Исламского государства» (ИГ; террористическая группировка запрещена в России) как «Саудовская Аравия», что возмутило жителей страны.
По такому же принципу в январе 2016 года при переводе в Google Translate с украинского языка «Російська Федерація» превращалась в «Мордор». Подобные оплошности оперативно устраняются модераторами сервисов машинных переводов.
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