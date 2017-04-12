Американский поисковик начал переводить U.S.A. как «Российскую Федерацию»

Cервис машинного перевода Bing, принадлежащий одноименному поисковику компании Microsoft , начал переводить U.S.A. как «Российская Федерация». На это обратили внимание в соцсетях.

В частности, паблик «Лентач» во «ВКонтакте» заметил, что Bing некорректно перевел твит Дональда Трампа о Северной Корее.

При проверке оказалось, что переводчик действительно выдает словосочетание «Российская Федерация» по запросу U.S.A.

Ошибка, вероятнее всего, произошла из-за особенностей алгоритма отбора переводов. Bing показывает переводы, которые одобрили как минимум тысяча человек. По этой причине в августе 2016 года сервис перевел на английский язык одно из названий «Исламского государства» ( ИГ ; террористическая группировка запрещена в России) как «Саудовская Аравия», что возмутило жителей страны.