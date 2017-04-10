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Хиллари Клинтон рассказала о любимом меме про Трампа

Хиллари Клинтон рассказала о любимом меме про Трампа
Фото:
Бывший соперник республиканца Дональда Трампа в борьбе за пост главы государства, представительница Демократической партии Хиллари Клинтон рассказала о своем любимом меме, посвященном администрации президента США. Об этом она рассказала в интервью The New York Times.
По словам Клинтон, это фотография, на которой запечатлены несколько сидящих за одним столом собак и присутствует надпись «Тем временем на заседании собрания по кошачьему здравоохранению».
Как утверждается в материале The Independent, представитель демократов считает, что эта классическая картина изображает мужчин, которые с важным видом обсуждают проблемы охраны материнства, планирования семьи и контрацепции. На ее взгляд, мем отлично подходит для описания деятельности администрации Трампа.
Кроме того, Клинтон не раз заявляла, что женоненавистничество сыграло важную роль в ее поражении во время президентской гонки 2016 года. «Люди легко соотносят успех и большие амбиции с мужчинами. Но как только речь заходит про женщин: получается нечто прямо противоположное», — рассказала она. Тем не менее, демократ подчеркнула, что Трампу все же удалось получить множество голосов американских женщин.
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