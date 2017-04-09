Прокатился с ветерком: в мужчину на американских горках врезалась птица

В Испании мужчина столкнулся с птицей, катаясь на американских горках. Видео с установленной на вагонетке камеры было опубликовано на YouTube-канале ValeRocks.

Инцидент произошел в парке развлечений "Парк Авентура" недалеко от Барселоны. Мужчина, катавшийся на самом большом в Европе вертикальном ускорителе Red Force, получил сильный удар в горло, от которого у него, по всей видимости, ненадолго перехватило дыхание. Через несколько секунд, придя в себя и осознав, что в него врезалась птица, он отбросил ее в сторону.

В комментариях к видео предположили, что, учитывая высокую скорость вагонетки — до 180 км/ч — и кровь, которая осталась на лице мужчины после столкновения, для птицы происшествие закончилось куда хуже, чем для него.