В сети усомнились в смерти Тутанхамона из-за велосипеда

В сети усомнились в новой версии причины смерти древнеегипетского фараона Тутанхамона, появившейся в СМИ. Согласно ей, правитель погиб из-за падения с «древнего велосипеда».

По информации ТАСС, распространенной 1 апреля, ученые обнаружили некоторый артефакт в захоронении ближайшего советника Тутанхамона, отвечавшего за безопасность и внутренний распорядок царской семьи. Древнее устройство по своей форме и конструкции будто бы напоминает современный двухколесный велосипед.

Как отмечалось, в пользу того, что Тутанхамон использовал его, якобы свидетельствует надпись на саркофаге вельможи.

Пользователи сети усомнились в реальности находки. По их мнению, 1 апреля не стоит верить никому.

В Twitter также предположили, что при дальнейших исследованиях в Египте можно найти и другие древние устройства.

Уточнение от английских учёных: скорее всего Тутанхамон погиб после падения с древнего велосипеда из-за столкновения с древним феррари. https://t.co/sIvPCS0wQp — Странник (@M_Strannik) 1 апреля 2017 г.

Тутанхамон правил в 1332-1323 годах до нашей эры. Он скончался в возрасте 19 лет из-за осложнений, полученных после перелома левой ноги.