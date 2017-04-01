Русский мат могут включить в список культурного наследия ЮНЕСКО

Русский мат предлагают включить в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО . Об этом агентству городских новостей "Москва" заявил член инициативной группы по защите русского мата, предприниматель Анатолий Аронов

"На данный момент в список устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включено лишь два российских бренда: культурное пространство и устное творчество семейских староверов Забайкалья и якутский героический эпос "Олонхо". Безусловно, этого недостаточно. Группа ценителей русского языка, в которую входят эксперты-лингвисты, бизнесмены и деятели культуры решила предложить включить мат в список ЮНЕСКО", - пояснил он.

По словам Аронова, энтузиасты инициативной группы готовы оплатить все необходимые экспертизы, например, экспертное заключение Государственного института русского языка им. А.Пушкина.

"Решение о номинировании русского мата в список ЮНЕСКО должно быть принято на государственном уровне, поэтому члены группы также обратились в министерство культуры России за поддержкой своей инициативы", - добавил предприниматель.

По мнению Аронова, положительное решение ЮНЕСКО позволит сохранить русский мат в его многообразии от массового заимствования иностранных ругательств и позволит увеличить интерес в целом к русскому языку.

"Последние исследования, проведенные инициативной группой, показывают, что русский мат использует практически все русскоговорящее население Земли. Более того, нередки случаи, когда человек, не знающий русский, активно использует русский мат или начинает знакомство с языком именно с ругательств", - подчеркнул он.

Также предприниматель отметил, что в планы инициативной группы входит издание полного словаря современного русского мата.