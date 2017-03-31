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"Британский Дедал" взлетел в костюме с реактивными двигателями
Фото: кадр видео
Британский предприниматель Ричард Браунинг изобрел "летающий" костюм на реактивных двигателях, сообщает Wired.
Конструкция получила название Daedelus — в честь героя древнегреческой мифологии, изобретателя Дедала. Вдохновение Браунинг черпал и в популярном фильме "Железный человек", снятом по мотивам комиксов.
Костюм представляет собой легкий экзоскелет, к которому прикреплены шесть небольших газотурбинных двигателей, подобных авиационным. По словам создателя, двигатели позволяют развивать скорость до 450 километров в час, а сам полет длится около 12 минут.
На разработку костюма британец потратил 40 тысяч фунтов (около 50 тысяч долларов), при этом он продолжает совершенствовать изобретение. Среди недавних дополнений – дисплей, на котором отображаются данные о запасе топлива.
Браунинг убежден, что однажды благодаря его изобретению любой сможет "во время прогулки по саду подняться в воздух и летать".
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