"Одесская Барби" раскритиковала некрасивых людей

Одесский блогер Валерия Лукьянова заявила, что некрасивая внешность и бедность – это результат внутреннего уродства. Видео она опубликована на своем YouTubе-канале

«Я затронула некрасивое лицо, некрасивое тело, а также бедность. Я считаю, что всё эти три аспекта несут за собой именно внутреннее уродство. Да-да, вы не ослышались! Это моё мнение, и я его полностью аргументировала», - сказала Лукьянова.

В качестве обратного примера она привела себя. Блогер заявила, что ее внешность – это больше её заслуга, чем хирургов.

Многие подписчики поддержали мнение Лукьяновой. «Я соглашусь! Очень хорошее видео!», «Отличная и верная мысль. Думаю, если судить по вашему лицу, то ваш внутренний мир прекрасен. Лично мне по душе такие разговоры», «Лерочка! Конечно же ты права!» - написали они.

Однако нашлись и противники теории, которые высказали мнение, что блогер сама не отличается «красивым внутренним миром». «У этой дамы внутренний мир - унылое говно. На внешности это чудесным образом отражено», «Сильный макияж, камера напротив источника света, повышенная контрастность, искусственная грудь, крашенные волосы. Это ли Вы понимаете под красотой?», «Какой внутренний мир? Толстый человек может похудеть, а вот автор поумнеть уже не сможет. Вот про убогость - как раз про автора», - заявили пользователи.

Лукьяновой 31 год. В Сети она известна, как «одесская барби». Так ее прозвали из-за сходства с куклой. На ее канал подписаны более 135 тысяч интернет-пользователей.