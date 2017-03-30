Скучающему на пенсии 100-летнему американцу дали поработать в день рождения

Бывший работодатель позволил соскучившемуся на пенсии 100-летнему американцу на один день занять прежнюю должность. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Три года назад Билл Хансен (Bill Hansen) из американского штата Нью-Джерси ушел из компании Hutchinson Plumbing, Heating and Cooling, занимающейся прокладкой труб и установкой систем кондиционирования и обогрева. На пенсии долгожитель осознал, что ненавидит сидеть без дела. Мужчина мечтал снова увидеть свое рабочее место — в течение 32 лет он координировал получение строительных разрешений.

Когда Хансену исполнилось 100 лет, глава компании Фред Хатчинсон (Fred Hutchinson) исполнил его желание. Пожилого мужчину пригласили в Hutchinson Plumbing, Heating and Cooling, директор составил для него список заданий на весь день, а бывшие коллеги поздравили юбиляра с днем рождения и принесли торт. За свою работу Хансен получил символическую зарплату — 1 доллар.

100-летний американец считает, что ему повезло. «У меня никогда не было работы, на которую не хотелось идти по утрам», — говорит он.

27 марта сообщалось, что 94-летняя жительница штата Индиана Лорейн Маурер (Loraine Maurer) отметила 44-ю годовщину работы в ресторане быстрого питания «Макдоналдс».