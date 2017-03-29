Школьника в Ельцин-центре заставили помыть рот с мылом

В Екатеринбурге в образовательном центре «Лего-лагерь» в Ельцин-центре 11-летний мальчик вымыл рот с мылом по указу воспитателя. Такую меру наказания педагог назначила своему подопечному за нецензурную речь, сообщает 66.RU

О произошедшем рассказала местная жительница Ольга, которая случайно стала свидетельницей произошедшего. По ее словам, в туалете воспитательница заставляла ребенка мыть рот мылом. Мальчик плакал с пеной на лице и заверял, что уже вымыл, но педагог заставляла повторить процедуру еще раз. Она утверждала, что «от матерного слова, как от комка навоза, надо отмываться».

После этого она повела школьника к остальным детям, несмотря на то, что мальчик просил пить и отпустить его.

«Я была в тот момент в таком шоке, что даже ничего не смогла сказать этой женщине», — сказала Ольга.

В администрации центра ей заявили, что не могут отвечать за действия всех педагогов. А также переспросили, действительно ли она считает, что ругаться матом хорошо.

«Лего-лагерь» для школьников, где можно строить города из лего, работает в Ельцин-центре в период весенних каникул.