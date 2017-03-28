Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии

В мексиканском городе Чинипас погибли две девушки, пытавшиеся сделать селфи у взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает El Heraldo de Chihuahua.

По данным издания, это произошло 27 марта. По предварительным данным, 18-летняя Ниция Мендоза и 17-летняя Кларисса Моркехо залезли на служебный грузовик, чтобы сфотографировать себя на фоне взлетающего лайнера, когда самолет задел их крылом. От полученных травм девушки скончались на месте.

Селфи не раз приводили к гибели людей по всему миру. Так, в 2015 году в Москве погибла школьница, пытавшаяся сделать фото на фоне международного комплекса «Москва-Сити». Девушка сорвалась с эстакады и упала с высоты 10 метров. Примерно в то же время в Румынии 18-летняя девушка сгорела заживо, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда.

Нередки случаи, когда селфи приводили людей в больницы. Год назад итальянская туристка упала со ступеней в московской подземке и получила травмы, делая селфи. Через несколько месяцев москвичка выстрелила себе в голову во время селфи с травматическим пистолетом. Позже фанат «Спартака» сломал нос пассажиру метро из-за того, что тот помешал ему сделать селфи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что планирует признать страсть к селфи психическим расстройством.