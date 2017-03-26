Британские ученые выяснили, что появилось раньше: курица или яйцо

Британские ученые нашли ответ на известный вопрос: «Что появилось раньше: курица или яйцо?». Для этого специалисты использовали мощный компьютер HECToR.

Таким образом, ученые установили, что основную роль в образовании скорлупы яйца играет протеин ОС-17. Он вырабатывается только в яичнике курицы. В итоге, по мнению ученых, курица появилась раньше яйца. Специалисты также называют свой ответ «точным». Однако накануне другие специалисты сообщили, что яйцекладка существовала еще задолго до того, как появились пернатые, отмечает Time.com.