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Британские ученые выяснили, что появилось раньше: курица или яйцо
Фото: соцсети
Британские ученые нашли ответ на известный вопрос: «Что появилось раньше: курица или яйцо?». Для этого специалисты использовали мощный компьютер HECToR.
Таким образом, ученые установили, что основную роль в образовании скорлупы яйца играет протеин ОС-17. Он вырабатывается только в яичнике курицы. В итоге, по мнению ученых, курица появилась раньше яйца. Специалисты также называют свой ответ «точным». Однако накануне другие специалисты сообщили, что яйцекладка существовала еще задолго до того, как появились пернатые, отмечает Time.com.
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