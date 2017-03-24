Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Восторженный Трамп за рулем грузовика стал мемом
Президент США Дональд Трамп во время встречи с членами Американской ассоциации грузоперевозок сел за руль фуры. Восторг, в который пришел американский лидер, стал поводом шуток в социальных сетях.
President Trump climbs into a truck and honks its horn at a White House event with trucking executivespic.twitter.com/tmWWLM7dvf— Breaking911 (@Breaking911) 23 марта 2017 г.
Пользователи отметили, что президент выглядел как четырехлетний ребенок, которого отец впервые пустил за баранку.
they let my large son drive the school bus today!! pic.twitter.com/jR4E8CDxGa— Sarah Jones (@onesarahjones) 23 марта 2017 г.
В Twitter начали потешаться над эмоциональной реакцией Трампа. «Почему он делает такое лицо? Неужели он думает, что люди выглядят так, когда они за рулем?» — поинтересовалась Бренда Роджерс.
US President Donald Trump pretends to drive a 18-wheeler semi truck as he welcomes trucker… https://t.co/m7PCwcxONn pic.twitter.com/Bl7fhv87nG— Jim Watson (@JimWatson_AFP) 23 марта 2017 г.
«Они позволяют моему большому сыну управлять школьным автобусом сегодня».
«Но я не хочу убираться!»
Today @realDonaldTrump gets to drive like a big boy. #DonaldTrump #Truck #MAGA pic.twitter.com/rzgNiNoXwp— Benjamin Eagles (@BigBenEagles) 23 марта 2017 г.
Ранее в марте пользователи Twitter осмеяли старшего сына Трампа, которого также зовут Дональд, за его неумение позировать на фотографиях. Критики пришли к выводу, что Трамп-младший не может сидеть на горизонтальных поверхностях.
Оставить комментарий