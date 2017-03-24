Восторженный Трамп за рулем грузовика стал мемом

Президент США Дональд Трамп во время встречи с членами Американской ассоциации грузоперевозок сел за руль фуры. Восторг, в который пришел американский лидер, стал поводом шуток в социальных сетях.

President Trump climbs into a truck and honks its horn at a White House event with trucking executivespic.twitter.com/tmWWLM7dvf — Breaking911 (@Breaking911) 23 марта 2017 г.

Пользователи отметили, что президент выглядел как четырехлетний ребенок, которого отец впервые пустил за баранку.

they let my large son drive the school bus today!! pic.twitter.com/jR4E8CDxGa — Sarah Jones (@onesarahjones) 23 марта 2017 г.

В Twitter начали потешаться над эмоциональной реакцией Трампа. «Почему он делает такое лицо? Неужели он думает, что люди выглядят так, когда они за рулем?» — поинтересовалась Бренда Роджерс.

US President Donald Trump pretends to drive a 18-wheeler semi truck as he welcomes trucker… https://t.co/m7PCwcxONn pic.twitter.com/Bl7fhv87nG — Jim Watson (@JimWatson_AFP) 23 марта 2017 г.

«Они позволяют моему большому сыну управлять школьным автобусом сегодня».

«Но я не хочу убираться!»

Ранее в марте пользователи Twitter осмеяли старшего сына Трампа, которого также зовут Дональд, за его неумение позировать на фотографиях. Критики пришли к выводу, что Трамп-младший не может сидеть на горизонтальных поверхностях.