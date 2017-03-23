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ТАСС

Женщина пыталась перелезть через ограду Белого дома, но зацепилась за нее шнурками

Женщина повисла на шнурках ботинок на ограде Белого дома
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Секретная служба США вечером во вторник задержала женщину, которая намеревалась перелезть через ограду Белого дома, но повисла на шнурках ботинок. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства, отвечающего за охрану первых лиц.
По данным службы, нарушитель "зацепилась за элементы, установленные в целях безопасности поверх ограды, повиснув на ней с внутренней стороны". Инцидент произошел перед южной лужайкой Белого дома.
Сотрудники Секретной службы помогли женщине спуститься на землю, после чего задержали ее. Приехавшей в столицу из штата Вашингтон 38 летней Марси Валь предъявлены обвинения в незаконном проникновении. Свою вину Валь отрицает, сейчас она отпущена на свободу до проведения слушаний в суде в апреле.
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