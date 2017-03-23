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Женщина пыталась перелезть через ограду Белого дома, но зацепилась за нее шнурками
Секретная служба США вечером во вторник задержала женщину, которая намеревалась перелезть через ограду Белого дома, но повисла на шнурках ботинок. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства, отвечающего за охрану первых лиц.
По данным службы, нарушитель "зацепилась за элементы, установленные в целях безопасности поверх ограды, повиснув на ней с внутренней стороны". Инцидент произошел перед южной лужайкой Белого дома.
Сотрудники Секретной службы помогли женщине спуститься на землю, после чего задержали ее. Приехавшей в столицу из штата Вашингтон 38 летней Марси Валь предъявлены обвинения в незаконном проникновении. Свою вину Валь отрицает, сейчас она отпущена на свободу до проведения слушаний в суде в апреле.
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