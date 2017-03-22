Необычное объявление о сдаче квартиры насмешило интернет

Пользователей социальных сетей насмешило необычное объявление о сдаче квартиры. На снимках из разных квартирных помещений присутствует одна и та же кровать. Скриншот объявления был опубликован на сайте Imgur.

«Объявление о сдаче квартиры. Говорится, что двуспальная кровать предоставлена для масштаба», - написал автор публикации.

На снимках продемонстрированы интерьеры гостиной, ванной комнаты, кухни и коридора. Пользователи Reddit написали, что автор публикации «очень умно» использует кровать, чтобы «прикрыть дыры в стенах и в полу каждой комнате». Один из комментаторов написал, что «каждый сам волен решать, сколько спален в его доме».