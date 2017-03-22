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Депутаты Госдумы приняли участие во флешмобе «Меня не взяли»
Депутаты Государственной думы приняли участие во флешмобе «Меня не взяли». Об этом сообщает LIFE.
Виталий Милонов заявил, что его не взяли в университете в группу по изучению датского языка. Единоросс отметил, что все места были заранее распределены. Депутат от ЛДПР Борис Чернышов не попал на празднование свадьбы знакомого, тогда как девушка, за которой он ухаживал, пошла на мероприятие. В итоге на празднике девушка познакомилась с другим парнем и в ближайшее время планирует стать его женой. Парламентарий Василий Власов заявил, что его не взяли на школьный выпускной, так как он не сдавал на него деньги. Депутат от ЛДПР отметил, что принял решение потратить эти средства на учебу в университете.
Флэшмоб «Меня не взяли» запустил сотрудник агентства Great Артем Кудрявцев. Изначально смысл акции сводился к тому, что люди делились своими неудачными попытками устроиться на работу.
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