Необычное объявление о сдаче квартиры насмешило интернет

В социальных сетях набирает популярность картинка, представляющая собой скриншот объявления о сдаче квартиры. Само объявление было опубликовано на одном из американских сайтов и необычно тем, что на фотографии каждого помещения присутствует одна и та же кровать.

"Объявление о сдаче квартиры. Говорится, что двуспальная кровать предоставлена для масштаба", - написал автор скриншота в описании на сайте Imgur.

На скриншоте представлены четыре небольших снимка квартирных помещений - гостиной, ванной комнаты, кухни и коридора. В каждый из них "для масштаба" помещена большая двуспальная кровать.

Пользователей Reddit, где впервые появилась картинка, позабавил такой подход хозяев жилья. "Классно, когда в любой комнате есть что-то мягкое. Даже в душевой", - написал один из участников форума. "Использовать кровать, чтобы прикрывать дыры в стенах и в полу в каждой комнате. Очень умно", - пошутил другой.

"Я считаю, что каждый сам волен решать, сколько спален в его доме. Пусть будет спальня с душем, спальня с духовкой и спальня для гостей с телевизором", - добавил третий.