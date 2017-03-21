СМИ: в Аргентине из-за отсутствия диспетчеров самолет не мог приземлиться восемь минут

Самолет аргентинский авиакомпании Austral был вынужден восемь минут кружить над аэропортом города Ла-Риоха из-за отсутствия диспетчеров на рабочем месте. Об этом сообщил в телеканал Todo Noticias.

По его данным, самолет вылетел из аргентинской столицы раньше времени и прилетел в пункт назначения в субботу в 06:55 (12:55 мск), а не в 07:30, как было запланировано. Когда пилот попытался запросить посадку, в контрольно-диспетчерском пункте ему никто не ответил.

После того, как командир воздушного судна получил разрешение на снижение, он сообщил пассажирам по громкой связи, что самолет "около восемь минут летал над аэропортом в ожидании того, как он откроется". "С точки зрения здравого смысла он должен был быть открыт за час (до начала работы), а его открыли на три минуты позже, из-за чего коммерческий рейс кружил над аэропортом, не зная, когда диспетчер приступит к своим обязанностям, чтобы мы могли приземлиться", - слышно на аудиозаписи, которая была сделана одним из пассажиров.

Как отметил глава операционного департамента Аргентинской компании по аэронавигации, подведомственной министерству транспорта республики, Эстебан Мендоса, руководство воздушной гавани не виновато в произошедшем. "Не все аэропорты Аргентины и мира работают 24 часа в сутки. Те, кто принимает мало рейсов, работают в соответствии со спросом", - сказал он в эфире телеканала.

Он также подчеркнул, что по правилам диспетчер должен находиться на рабочем месте за 15 минут до взлета или посадки и "не может выполнять обязанности до этого момента из соображений безопасности", так как не может гарантировать, что все наземные службы будут готовы действовать в случае ЧП.