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В Архангельске городскую набережную застелили паркетом

В Архангельске набережную застелили паркетом
Фото:
Дорожные службы Архангельска использовали паркет для обустройства местной набережной. Соответствующие фотоснимки размещены в сообществе "Архангельск life" в социальной сети "Вконтакте".
Как сообщает новостной портал "Эхо Севера", деревянное покрытие было выложено поверх асфальта. Дорожка ведет от городского морского вокзала к главному корпусу Северного (Арктического) федерального университета.
Некоторые участники группы "Архангельск life" предположили, что появление паркетного настила на набережной может быть связано с предстоящим международным форумом "Арктика — территория диалога", который пройдет в городе 29-30 марта.
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Архангельск Безумный мир
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