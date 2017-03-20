В Архангельске городскую набережную застелили паркетом

Дорожные службы Архангельска использовали паркет для обустройства местной набережной. Соответствующие фотоснимки размещены в сообществе "Архангельск life" в социальной сети "Вконтакте".

В Архангельске, чтоб не убирать снег, поверх луж положили деревянный паркет: pic.twitter.com/TiDciqyhoT — Максим Сотков (@msotkov) 20 марта 2017 г.

Как сообщает новостной портал "Эхо Севера", деревянное покрытие было выложено поверх асфальта. Дорожка ведет от городского морского вокзала к главному корпусу Северного (Арктического) федерального университета.

Некоторые участники группы "Архангельск life" предположили, что появление паркетного настила на набережной может быть связано с предстоящим международным форумом "Арктика — территория диалога", который пройдет в городе 29-30 марта.