Fox: мужчина сделал селфи в кабинете Трампа в его загородной резиденции

Американец проник в личный кабинет президента США в поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида) и сделал селфи на фоне портрета Дональда Трампа . Джезеф Янг уверяет, что усыпить бдительность агентов Секретной службы, охраняющих загородную резиденцию главы государства, не составило большого труда. Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Прокрался тайком от Секретной службы, чтобы сделать селфи. Им следовало бы предупредить, чтобы мы не заходили сюда", - написал Янг под фотографией, выложенной в интернет.

Как пояснил Fox News, американец позднее удалил снимок, который, однако, успел вызвать множество ироничных комментариев пользователей.

GREAT security Trump. This guy snuck into his study at Mar a Lago yesterday for a selfie! HOLY CRAP! Could have been an assassin or anyone pic.twitter.com/UES2zhAwkm — JB (@aprilangel0808) 19 марта 2017 г.

Как сообщалось ранее, 10 марта некий Джонатан Тренд перелез через ограду Белого дома и находился на его территории по крайней мере 15 минут, прежде чем его задержали сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства. Президент Трамп в тот момент находился в Белом доме, и ему доложили о случившемся.

Это был первый случай проникновения постороннего лица на территорию Белого дома, который произошел за время президентского срока Трампа. В целом же подобные попытки предпринимаются нередко. Так, в сентябре 2014 года 43-летний ветеран вооруженных сил Омар Гонсалес перелез через забор, добежал до входных дверей и ворвался внутрь резиденции. Только там его задержала охрана.

Суд в Вашингтоне приговорил Гонсалеса к 17 месяцам тюремного заключения, а едва ли не все руководство Секретной службы, включая ее директора Джулию Пирсон, было отправлено в отставку.