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Белка выбежала на трассу в ходе женского масс-старта на этапе КМ по биатлону
Белка оказалась на трассе в ходе женской гонки с масс-старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Об этом пишет французская газета L'Equipe.
L'attaque du petit écureuil maintenant ! 😂 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/PKz8GwROrw— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 19 марта 2017 г.
Животное выбежало на трассу прямо перед биатлонистками во время гонки. Появление белки на трассе едва не привело к падению одной из спортсменок.
Этап Кубка мира в Холменколлене завершится позднее в воскресенье мужским масс-стартом.
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