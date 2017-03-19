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ТАСС

Белка выбежала на трассу в ходе женского масс-старта на этапе КМ по биатлону

Белка выбежала на трассу в ходе масс-старта на этапе КМ по биатлону
Фото:
Белка оказалась на трассе в ходе женской гонки с масс-старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Об этом пишет французская газета L'Equipe.
Животное выбежало на трассу прямо перед биатлонистками во время гонки. Появление белки на трассе едва не привело к падению одной из спортсменок.
Этап Кубка мира в Холменколлене завершится позднее в воскресенье мужским масс-стартом.
Безумный мир Спорт
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