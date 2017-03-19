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Самая тучная женщина планеты сбросила 140 кг
Фото: РЕН ТВ
Самая тучная женщина планеты похудела в Индии на 140 кг после операции. Такой результат в весе удалось достичь за пять недель пребывания в индийской клинике.
Как сообщает издание "Эйшн эйдж", вес пациентки теперь составляет 358 кг.
Иман походит курс лечения от ожирения в клинике "Саифи" в Мумбаи. Местные медики 7 марта сделали ей операцию по лапароскопической рукавной резекции желудка.
Отмечается, что пациентку кормят гипонатриевым протеиновым жидким питанием вместе а соевым молоком.
За 25 дней до операции считавшаяся самой полной женщиной планеты египтянка потеряла 108 кг благодаря специально разработанной диете и курсу физиотерапии.
Как пишет издание со ссылкой на врачей, есть надежда с, что до конца года Иман Ахмад Абдулати сможет похудеть до 300 кг.
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