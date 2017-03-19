Самая тучная женщина планеты сбросила 140 кг

Самая тучная женщина планеты похудела в Индии на 140 кг после операции. Такой результат в весе удалось достичь за пять недель пребывания в индийской клинике.

Как сообщает издание "Эйшн эйдж", вес пациентки теперь составляет 358 кг.

Иман походит курс лечения от ожирения в клинике "Саифи" в Мумбаи. Местные медики 7 марта сделали ей операцию по лапароскопической рукавной резекции желудка.

Отмечается, что пациентку кормят гипонатриевым протеиновым жидким питанием вместе а соевым молоком.

За 25 дней до операции считавшаяся самой полной женщиной планеты египтянка потеряла 108 кг благодаря специально разработанной диете и курсу физиотерапии.