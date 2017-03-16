Видео с «бешеным поездом» стало интернет-хитом

Почти миллион просмотров за сутки набрал видеоролик, на котором запечатлен проезд поезда мимо пассажирской платформы. Зрители оценили, как локомотив прокладывает себе колею в снегу, разбрасывая его во все стороны и заставляя пассажиров разбегаться.

"Поезд двигался быстрее обычного, плюс "Стелла" принесла много свежего снега. Впечатление от результата превзошло все ожидания", - написал в аннотации к ролику его автор, пользователь Ник Колвин.

Как сообщает NBC New York, инцидент произошел на железнодорожной станции города Райнклифф (штат Нью-Йорк). Телеканал обратился в компанию Amtrak, которой принадлежит поезд, за комментарием, однако пока не получил ответа.

Между тем опрошенные очевидцы заявили, что будь скорость поезда ниже, происшествия можно было бы избежать.

Напомним, что снежный шторм "Стелла" накрыл восточное побережье США несколько дней назад. Увеличение высоты снежного покрова привело к отмене авиарейсов, изменениям в расписании движения поездов. В некоторых городах было введено чрезвычайное положение.