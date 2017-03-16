Илюмжинов рассказал о встрече с инопланетянами

«Здесь в центре Москвы. У меня квартира. Я приехал со встречи, почитал книгу, телевизор посмотрел. Все, лег спать вроде бы. А потом анализировал: сон это или не сон. Может быть, и сон, но, с другой стороны, есть свидетели, которые видели, что меня нет. Я почувствовал, что окно открыто. Балкон. И я должен выйти. Коридор. И я переместился на корабль, тарелка», - отметил Илюмжинов.

Он подчеркнул, что четко ощущал происходящее. По словам Илюмжинова, инопланетяне были желтого цвета. Также Илюмжинов вспомнил, о чем разговаривал с инопланетянами.

«Начитавшись фантастических книг, спросил их: "Слушайте, ну, у вас тут час, а у нас тысяча лет пройдет. Я вернусь, там совсем другая земля будет. Я не найду тех людей, с которыми я работал". Они говорят: "Нет, нормально все будет"», - сказал Илюмжинов.

Президент FIDE отметил, что поинтересовался у инопланетян, почему они до сих пор не вступили в контакт с землянами.

«Они говорят: "Вы еще не готовы, вы же с муравьями не общаетесь, вы еще на том зачаточном уровне", - заявил Илюмжинов.

Он также добавил, как на его рассказ о контакте с инопланетным разумом отреагировал президент РФ, на тот период - Борис Ельцин

«Первому президенту РФ я рассказал. Мы поговорили. Он говорит: "Ну прилетел, прилетел, иди работай"», - сказал Илюмжинов.

Кирсан Илюмжинов является президентом Международной шахматной федерации с 1995 года, в прошлом - глава республики Калмыкия.