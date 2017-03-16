«Почта России» назвала Гендальфом ученого Михаила Гельфанда

Российский ученый-биоинформатик, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд сообщил, что сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" написал его фамилию, как ГЕНДАЛЬФ. "Вот, наконец-то и докУмент есть. Не от кого-то там, от Почты России", - написал ученый в своем "Фейсбуке". "Видимо девушка на почте неправильно записала фамилию. А когда человек мне прислал номер заказного письма, по которому можно отслеживать заказное письмо, я обнаружил эту смешную опечатку. Ранее в фольклоре меня уже так называли", - пояснил Гельфанд "Газете.Ru".

На пост ученого откликнулся пользователь Дмитрий Маркин, представляющийся в соцсетях официальным представителем "Почты России", в реальности существования которого некоторые пользователи интернета ранее высказывали сомнения: "Я официальный представитель Почты России в социальных сетях. Если на самом отправлении данные указаны верно, то проблем при получении не возникнет".

В пресс-службе "Почты России" сообщили, что некорректное внесение фамилии получателя в систему никак не влияет на скорость или качество доставки, если на оболочке письма, бандероли или посылки отправитель указал корректные данные получателя. "Письмо Михаила Гельфанда будет доставлено адресату в ближайшее время в установленные сроки", - сообщили там. "Дмитрий Маркин действительно является представителем Почты России, отвечающим за работу с обращениями пользователей в социальных сетях. Поскольку наша служба поддержки клиентов работает в режиме 24/7, то под этим профилем работает целая команда сотрудников, оперативно отвечающих на вопросы и обращения клиентов", - пояснили в пресс-службе "Газете.Ru".