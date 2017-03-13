В Китае пластические хирурги столкнулись с бумом на внешность «как у Иванки»

В Китае приобрели популярность пластические операции с помощью которых женщины становятся похожими на дочь президента США Дональда Трампа Иванку. Об этом пишет Daily Mail.

Пластические хирурги страны сообщили о множестве заявок на процедуры. В качестве образа, который пациентки хотят получить в результате, медикам представляют именно Иванку Трамп. Клиника Foshan Yiwanka Medical Management сыграла на транскрипции имени дочери главы государства, и привлекла к себе внимание китаянок.

«Китайские девушки любят копировать внешность известных актеров. Форму их глаз, носа, губ», — сказал менеджер по управлению персоналом медицинского учреждения Ли Юньсин (Li Yunxing). Также врачи проводят пациенткам липосакцию и увеличение груди.

По информации Daily Mail, в ноябре 2016-го две жительницы американского штата Техас уже потратили тысячи долларов на процедуры, чтобы добиться внешности Трамп.