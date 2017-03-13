На «Евровидение» вместо Самойловой предложили отправить Шурыгину или счет за газ

Пользователи сети с удивлением восприняли решение отправить на «Евровидение-2017» в Киев певицу с ограниченными физическими возможностями Юлию Самойлову . Многие посчитали, что Россия окончательно лишилась и без того низких шансов на победу, и предложили массу других кандидатур.

Одной из них стала жертва изнасилования и героиня пяти выпусков «Пусть говорят» Диана Шурыгина , которой известный музыкальный блогер Enjoykin посвятил свою новую песню.

Надо было Шурыгину на Евровидение отправлять, Enjoykin для неё хит записал pic.twitter.com/7E4UO7v96u — Загнивающий Запад (@gniloywest) 12 марта 2017 г.

Теперь ещё нужно отправить комментаторами на "Евровидение" Познера и Литвинову. На перевоспитание. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 12 марта 2017 г.

Среди озвученных пользователями сети вариантов также оказался дуэт Сергеев — Лазарева и Шнурова, а некоторые предложили отправить на конкурс «платежку за газ».

Паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду, а мы их отправили на Евровидение. — La Russie parle (@Russia_calls) 12 марта 2017 г.

Э, я как бы не разбираюсь, но, может быть, лучше отправим на Евровидение платёжку за газ? — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 12 марта 2017 г.

Послали бы 2 Сергеев.

Одного Лазарева, другого Шнурова.

Один по стене взбирается, другой в это же время матом ругается.#Евровидение — M E Z E N T S E V A (@_FireParty_) 12 марта 2017 г.

О том, что от России на «Евровидение-2017» поедет Самойлова, Первый канал объявил вечером 12 марта. «Самойлова доказала своей жизнью, своим творчеством, что для нее нет никаких преград», — говорится на сайте телеканала.