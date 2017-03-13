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На «Евровидение» вместо Самойловой предложили отправить Шурыгину или счет за газ
Фото: кадр 1tv.ru
Пользователи сети с удивлением восприняли решение отправить на «Евровидение-2017» в Киев певицу с ограниченными физическими возможностями Юлию Самойлову. Многие посчитали, что Россия окончательно лишилась и без того низких шансов на победу, и предложили массу других кандидатур.
Одной из них стала жертва изнасилования и героиня пяти выпусков «Пусть говорят» Диана Шурыгина, которой известный музыкальный блогер Enjoykin посвятил свою новую песню.
Надо было Шурыгину на Евровидение отправлять, Enjoykin для неё хит записал pic.twitter.com/7E4UO7v96u— Загнивающий Запад (@gniloywest) 12 марта 2017 г.
Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев предложил отправить на конкурс Владимира Познера и Ренату Литвинову, в начале марта раскритиковавших выступление одноногого танцора на «Минуте славы».
Теперь ещё нужно отправить комментаторами на "Евровидение" Познера и Литвинову. На перевоспитание.— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 12 марта 2017 г.
Среди озвученных пользователями сети вариантов также оказался дуэт Сергеев — Лазарева и Шнурова, а некоторые предложили отправить на конкурс «платежку за газ».
Паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду, а мы их отправили на Евровидение.— La Russie parle (@Russia_calls) 12 марта 2017 г.
Э, я как бы не разбираюсь, но, может быть, лучше отправим на Евровидение платёжку за газ?— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 12 марта 2017 г.
Послали бы 2 Сергеев.— M E Z E N T S E V A (@_FireParty_) 12 марта 2017 г.
Одного Лазарева, другого Шнурова.
Один по стене взбирается, другой в это же время матом ругается.#Евровидение
ШАНСЫ РОССИИ НА ПОБЕДУ:#Евровидение pic.twitter.com/ggxe0MVH5c— фэм`show today`люм🦄 (@Dreamy_Psycho) 12 марта 2017 г.
О том, что от России на «Евровидение-2017» поедет Самойлова, Первый канал объявил вечером 12 марта. «Самойлова доказала своей жизнью, своим творчеством, что для нее нет никаких преград», — говорится на сайте телеканала.
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