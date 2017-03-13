Владелец новосибирской бани "Абвер" объяснил выбор названия

Владелец бани Вячеслав Боев рассказал радиостанции "Говорит Москва", что название бани "Абвер" обусловлено системой поиска в интернете.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске работает баня, которая называется "Абвер", как и военная разведка Третьего рейха, а ее лозунг - "Освенцим отдыхает".

"Компьютерщик, который делал сайт, объяснял, что поисковики по первым буквам ищут. То есть, если на букву "А" начинается, то когда ищут, она первой выскакивает в поисковике. А созвучие "АБВ" - это уже гарантия того, что название будет постоянно наверху. Поэтому назвали "Абвер", - сказал Боев.

Он отметил, что задумки назвать баню так же, как орган военной разведки и контрразведки Третьего рейха, не было.