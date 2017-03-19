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Житель Владивостока сдвинул 312-тонный кран в годовщину присоединения Крыма
Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин в честь третьей годовщины присоединения Крыма сдвинул портовый кран, вес которого составляет 312 тонн, передает "Интерфакс".
"Свое достижение я посвящаю третьей годовщине воссоединения Крыма и России", - сказал он.
Савкин заявил, что сдвинул кран на 1,5 метра со второй попытки.
В 2015 году сообщалось, что Савкин сдвинул с места 26-тонный танк Т-34.
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