В соцсетях отреагировали на решение сделать платным участок трассы "Украины" до мая 2109 года

Пользователи социальных сетей комментируют решение российского правительства сделать платным участок трассы М-3 "Украины" в Калужской области до 1 мая 2109 года. Напомним, ранее на портале правовой информации был опубликован документ, в котором говорится об этом.

"Короче, для нас - до конца жизни", - пишет пользователь "Вконтакте" Олег Солодянкин.

Другой комментатор - Михаил Заболоцкий, не оставшийся равнодушным к новости, - процитировал стихотворение поэта Николая Некрасова "Железная дорога":

"Жаль только — жить в эту пору прекрасную

Уж не придется — ни мне, ни тебе".

"Вот в 2110 и поеду", - обещает Руслан Юсупов.

"А что, летающих машин не будет? Придется по земле ехать?", - спрашивает Виген Панчуни.