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В соцсетях отреагировали на решение сделать платным участок трассы "Украины" до мая 2109 года
Пользователи социальных сетей комментируют решение российского правительства сделать платным участок трассы М-3 "Украины" в Калужской области до 1 мая 2109 года. Напомним, ранее на портале правовой информации был опубликован документ, в котором говорится об этом.
"Короче, для нас - до конца жизни", - пишет пользователь "Вконтакте" Олег Солодянкин.
Другой комментатор - Михаил Заболоцкий, не оставшийся равнодушным к новости, - процитировал стихотворение поэта Николая Некрасова "Железная дорога":
"Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе".
"Вот в 2110 и поеду", - обещает Руслан Юсупов.
"А что, летающих машин не будет? Придется по земле ехать?", - спрашивает Виген Панчуни.
"Люди на Марс уже бесплатно летать будут", - предсказывает Сергей Григоренко.
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