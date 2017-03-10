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Дочь Трампа устроила заплыв с акулами
Фото: tiffanytrump / instagram.com
Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани, известная своей любовью к моде и выходам в свет, поразила подписчиков в Instagram экстремальным увлечением – снорклингом с акулами.
23-летняя «первая дочь» опубликовала в соцсети серию снимков с отдыха в Белизе. На них видно, как компанию Тиффани в воде составляет ее бойфренд Росс Механик, а сопровождает пару небольшая акула.
Во время своего экзотического отдыха Тиффани Трамп успела не только поплавать с хищными рыбами, но и освоить канатную дорогу в джунгли.
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