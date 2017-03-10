Дочь Трампа устроила заплыв с акулами

Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани, известная своей любовью к моде и выходам в свет, поразила подписчиков в Instagram экстремальным увлечением – снорклингом с акулами.

23-летняя «первая дочь» опубликовала в соцсети серию снимков с отдыха в Белизе. На них видно, как компанию Тиффани в воде составляет ее бойфренд Росс Механик, а сопровождает пару небольшая акула.