Пенсионера в США арестовали за уничтожение книг Ким Кардашьян

В США арестован 74-летний житель штата Коннектикут, который портил книги c автобиографией светской львицы Ким Кардашьян , пишет Daily Mail.

Как сообщается, пожилому мужчине предъявили обвинения, после того, как он облил неизвестной красной жидкостью шесть томов о Ким Кардашьян в крупном книжном супермаркете.

По данным полиции, нарушитель оставил на месте преступления длинную записку для сотрудников, где объяснял, почему в магазине не должно быть книг о такой «эгоистичной и самовлюбленной» знаменитости, как Кардашьян.