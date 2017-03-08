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Пенсионера в США арестовали за уничтожение книг Ким Кардашьян
Фото: Glastonbury Police
В США арестован 74-летний житель штата Коннектикут, который портил книги c автобиографией светской львицы Ким Кардашьян, пишет Daily Mail.
Как сообщается, пожилому мужчине предъявили обвинения, после того, как он облил неизвестной красной жидкостью шесть томов о Ким Кардашьян в крупном книжном супермаркете.
По данным полиции, нарушитель оставил на месте преступления длинную записку для сотрудников, где объяснял, почему в магазине не должно быть книг о такой «эгоистичной и самовлюбленной» знаменитости, как Кардашьян.
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