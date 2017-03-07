В Саратове рецидивист украл цветы, чтобы осчастливить незнакомок к 8 марта

Полиция в Саратове задержала ранее судимого местного жителя по подозрению в краже роз из цветочной лавки с целью подарить их незнакомкам на улице к 8 марта, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, сотрудница точки по продаже цветов сообщила о том, что неизвестные разбили окно торгового павильона и похитили 25 белых и 25 красных роз общей стоимостью около 3 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был задержан при помощи служебно-розыскной собаки.

"Несмотря на чистосердечное признание ранее неоднократно судимого подозреваемого, похищенные розы так и не были обнаружены. Задержанный пояснил, что подарил 50 роз двум неизвестным женщинам, которых он встретил на одной из улиц. Спонтанный приступ романтического героизма дамы безусловно оценили, но в Уголовном кодексе критерии оценки подобных поступков иные", — говорится в сообщении.

Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.