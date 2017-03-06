В Алма-Ате енот забрался на кухню и перемыл грязную посуду

Енот-полоскун забрался на кухню обычной алма-атинской семьи. Видеозапись знакомства с животным хозяева выложили на YouTub, сообщает портал Tengrinews.kz.

На видеоролике видно, что енот очень занят — он увлеченно перемывает тарелки и чашки под струей воды. Впрочем, недостаточно аккуратно — некоторые оказываются разбитыми. Как пушистый зверь оказался в доме — неизвестно. Комментаторы строят предположения, начиная от дикого происхождения зверя, заканчивая бегством хищника из кухонного рабства в другой семье.

Как видно на видео, после попытки хозяйки вступить в контакт с незваным гостем, он нехотя предпринял попытку бегства. Удалось ли зверьку убежать — не уточняется.

Еноты ведут преимущественно ночной образ жизни. Проводя много времени во сне, ночью енот-полоскун отправляется на охоту. Само название подвида — «енот-полоскун» — происходит от большой любви зверька к «полосканию пищи в открытых водоемах». Даже проживая в домашних условиях, енот обязательно постарается найти сосуд с водой, куда сможет «помакать» корм.