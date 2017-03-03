Мужчина заживо похоронил себя в гробу с Wi-Fi

Житель ирландского города Белфаст по имени Джон Эдвардс решил на несколько дней переехать в гроб, оборудованный вентиляцией и беспроводным доступом в интернет, чтобы вести оттуда трансляции и общаться с подписчиками в социальных сетях.

Эксперимент стартовал в минувшую среду, первого марта. Возле одной из местных церквей была вырыта яма, в которую опустили достаточно просторный гроб. Помимо вентиляции и Wi-Fi, во временном пристанище Эдвардса присутствует также освещение.

По словам мужчины, из гроба он будет общаться с людьми, страдающими алкоголизмом или наркоманией, чтобы помочь им выбраться из сложной жизненной ситуации, побороть зависимость и не дать совершить самоубийство.

Раз в несколько часов Джон Эдвардс запускает прямой эфир на своей странице в Facebook и отвечает на вопросы читателей, которые зачитывает с экрана смартфона.