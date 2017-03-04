«Такая же работа»: в Киеве прошел митинг за легализацию проституции

В Киеве в пятницу прошел митинг за легализацию проституции, приуроченный к Международному дню защиты прав работников секс-индустрии.

Участники акции требовали отменить штрафы за занятие проституцией и декриминализировать отрасль.

Как сообщает РИА Новости, в акции протеста приняли участие несколько десятков человек, в их числе правозащитники и бывшие работники из сферы интимных услуг. Демонстранты утверждали, что их права ущемлены. По информации СМИ, почти все митингующие скрывали лица под масками.

Напомним, что законодательство Украины предусматривает административную ответственность и штраф от пяти до 15 необлагаемых налогом минимумов (примерно от 3 до 10 долларов) за проституцию.

Сообщается, что акция прошла спокойно.