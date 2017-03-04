Главное сейчас
Главные события у вас в почте
«Такая же работа»: в Киеве прошел митинг за легализацию проституции
В Киеве в пятницу прошел митинг за легализацию проституции, приуроченный к Международному дню защиты прав работников секс-индустрии.
Участники акции требовали отменить штрафы за занятие проституцией и декриминализировать отрасль.
Участники акции перешли от здания Верховной рады к зданию администрации главы Украины Петра Порошенко.
Как сообщает РИА Новости, в акции протеста приняли участие несколько десятков человек, в их числе правозащитники и бывшие работники из сферы интимных услуг. Демонстранты утверждали, что их права ущемлены. По информации СМИ, почти все митингующие скрывали лица под масками.
Напомним, что законодательство Украины предусматривает административную ответственность и штраф от пяти до 15 необлагаемых налогом минимумов (примерно от 3 до 10 долларов) за проституцию.
Сообщается, что акция прошла спокойно.
Оставить комментарий