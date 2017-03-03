СМИ: объекты Олимпийский игр 2020 года в Токио оборудуют туалетами для транссексуалов

Власти Токио планируют установить гендерно-нейтральные туалетные кабинки в общественных местах как минимум на семи из одиннадцати арен, строящихся для проведения соревнований на летних Олимпийских играх 2020 года.

Как сообщает The Guardian, появление отдельных уборных для людей с противоположным приписанному им при рождении полом позволит, по мнению правительства Токио, сократить очереди в общие туалеты во время проведения Игр-2020.

Представители местного ЛГБТ-сообщества поддержали инициативу властей японской столицы.

Ранее в Токио прошла церемония закладки стадиона Олимпийских игр 2020 года.