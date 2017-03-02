В сети поспорили о призраке на селфи маленькой девочки

В сети спорят о подлинности популярного снимка, на котором за спиной 13-летней девочки появился призрак. Фотография опубликована матерью подростка Джесикой Оглетри (Jessica Ogletree) в Facebook.

В публикации уточняется, что девочка со своим старшим братом отправились на рыбалку. Во время отдыха вокруг никого не было, но на снимке каким-то образом появился третий человек.

За несколько дней публикация набрала более пяти тысяч лайков и почти шесть тысяч репостов. В комментариях юзеры разделились на два лагеря: одни уверены, что призраки существуют, и восхищаются снимком, другие обвиняют автора фото в использовании фотошопа.

Некоторые пошли дальше и затеяли спор по поводу того, кто проявился на снимке — призрак или демон. Другие перечислили список приложений для смартфона, которые могут создать призрачный эффект в несколько действий.

В феврале пользователи сети обратили внимание на фотографию, на которой турист облокотился на брусчатку Великой Китайской стены. При первом взгляде на снимок казалось, что главный герой и туристы на заднем плане перемещаются в разных плоскостях, что сбило юзеров с толку.