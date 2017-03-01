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Жителей Воронежа поздравили с 23 февраля конфетами с нацистом
Фото: life.ru
Житель Воронежа получил на День защитника отечества набор конфет с изображением немецкого военнослужащего на упаковке. Об этом сообщает LIFE.
Ошибку воронежец заметил не сразу, а лишь когда раскрыл подарочную коробку. На снимке был изображен офицер Вермахта со знаками отличия: с гербом в виде черного орла на головном уборе и орденом Железного креста на груди. Изображение было подписано «С таким защитником, как ты, можно спать спокойно». Фирма-изготовитель доставила подарочные наборы в один из офисов города, где презенты были вручены мужской части рабочего коллектива.
Представитель студии подарков «Облака» заявил, что макет набора разработал дизайнер компании. Все макеты были согласованы с заказчиком. Сотрудник, ответственный за разработку дизайна подарочного набора, получил выговор.
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