Жителей Воронежа поздравили с 23 февраля конфетами с нацистом

Житель Воронежа получил на День защитника отечества набор конфет с изображением немецкого военнослужащего на упаковке. Об этом сообщает LIFE

Ошибку воронежец заметил не сразу, а лишь когда раскрыл подарочную коробку. На снимке был изображен офицер Вермахта со знаками отличия: с гербом в виде черного орла на головном уборе и орденом Железного креста на груди. Изображение было подписано «С таким защитником, как ты, можно спать спокойно». Фирма-изготовитель доставила подарочные наборы в один из офисов города, где презенты были вручены мужской части рабочего коллектива.

Представитель студии подарков «Облака» заявил, что макет набора разработал дизайнер компании. Все макеты были согласованы с заказчиком. Сотрудник, ответственный за разработку дизайна подарочного набора, получил выговор.