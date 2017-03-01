Сеть «взорвала» оптическая иллюзия с клубникой

В интернете появился снимок красной клубники, в котором не содержится красных пикселей. Фотографию с оптической иллюзией в своем аккаунте в Twitter опубликовал профессор психологии университета Ритсумейкан (Киото) Акиёси Китаока.

2色法によるイチゴの錯視。この画像はすべてシアン色（青緑色）の画素でできているが、イチゴは赤く見える。



Strawberries appear to be reddish, though the pixels are not. pic.twitter.com/Ginyhf61F7 — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 28 февраля 2017 г.

Для зрителя клубника кажется красной в связи со свойствами человеческого мозга. Условия освещения искажают цветовую гамму объекта, однако мозг компенсирует эти помехи, убирая голубые оттенки. Фотография с клубникой появилась ровно два года спустя после снимка платья, которое одним пользователям казалось бело-золотым, а другим – черно-синим.