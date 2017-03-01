Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Сеть «взорвала» оптическая иллюзия с клубникой

Сеть «взорвала» оптическая иллюзия с клубникой
Фото:
В интернете появился снимок красной клубники, в котором не содержится красных пикселей. Фотографию с оптической иллюзией в своем аккаунте в Twitter опубликовал профессор психологии университета Ритсумейкан (Киото) Акиёси Китаока.
Для зрителя клубника кажется красной в связи со свойствами человеческого мозга. Условия освещения искажают цветовую гамму объекта, однако мозг компенсирует эти помехи, убирая голубые оттенки. Фотография с клубникой появилась ровно два года спустя после снимка платья, которое одним пользователям казалось бело-золотым, а другим – черно-синим.
Безумный мир
Оставить комментарий

Последние новости