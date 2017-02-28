В сети ужаснулись малоизвестным подробностям со съемок «Телепузиков»

Пользователи Twitter вспомнили подробности со съемок некогда популярной детской программы «Телепузики». На многих произвел неизгладимое впечатление рост кукол, в которых выступали актеры телепроекта.

С подачи юзера Tumblr пользователи соцсетей обратили внимание на статью Time 2001 года, в которой говорилось, что рост самого большого из персонажей — Тинки-Вики — достигал трех метров. Самый маленький из телепузиков, По, был почти два метра высотой. При этом костюмы в среднем весили по 13 килограммов. В Tumblr опубликовали фото со съемок «Телепузиков», на котором видно, насколько Тинки-Винки выше обычного человека. «Мне это не нравится», — подписал снимок автор поста.

Оказалось, что о внушительных габаритах персонажей детского проекта знали не многие. «Я только что узнал, что рост Тинки-Винки из "Телепузиков" составляет 10 футов (3,05 метра) в высоту, и я не знаю, как к этому относиться», — поделилась впечатлениями пользователь под ником sami.

«Теперь все стало гораздо мрачнее», — отреагировала rachel.

Один из юзеров описал свой внутренний диалог в момент, когда он узнал, каких размеров был Тинки-Винки:

Я: [пытаюсь уснуть] Мой мозг: Тинки-Винки из «Телепузиков» 10 футов высотой. Он был гигантским. Он мог легко раздавить тебя на смерть. Я: ...

«Телепузики» — шоу производства британской «Би-би-си». Программу транслировали по телевидению в 1997-2001 годах. В общей сложности к началу 2000-х было снято 365 эпизодов. Их посмотрели свыше миллиарда детей в более чем в ста странах мира.

В 2009 году бывший продюсер телеканала Children’s BBC Сара Грэм призналась, что во время работы над детскими программами сотрудники корпорации употребляли наркотики. Некоторые медики отмечали пагубное влияние «Телепузиков» на детскую психику. В 2015 году «Би-би-си» объявила о скором возвращении проекта на телеэкраны, однако этого пока не произошло.