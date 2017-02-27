«Секс-беженцы» спешно вернулись в Германию из новосибирской глубинки

Семья Мартенс из Германии, ранее заявившая о желании поселиться в России из-за несогласия с принуждением их детей посещать в Германии уроки секс-просвещения, спешно покинула нашу страну, сообщает новосибирское издание VN.ru.

По данным его корреспондента, отъезд Евгения и Луизы Мартенс вместе с их десятью детьми произошел еще в минувшую пятницу, 24 февраля, при этом причины такого решения остаются неизвестными.

Ранее семья, глава которой переехал с родителями из Омской области в Германию в 90-х годах, выражала желание поселиться в Кыштовском районе Новосибирской области в рамках программы переселения соотечественников, при этом ее не смущали в том числе и доходящие в этой местности до минус 40 градусов морозы.

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Глава семьи пояснял, что, не соглашаясь пускать своих детей на уроки сексуального просвещения в Германии, был вынужден даже провести сутки в немецкой тюрьме, его супруга была освобождена от этого наказания в связи с беременностью.

При этом в России собиравшимся заняться фермерством Мартенсам было выплачено 150 тысяч рублей на несовершеннолетних детей в рамках единовременной помощи.