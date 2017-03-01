Американский комик сравнил реформу Трампа со «стрингами на заднице отца»

Ведущий вечернего шоу Last Week Tonight на американском телеканале HBO Джон Оливер сравнил планы республиканцев провести реформу здравоохранения в США со «стрингами, прикрывающими зад отца». Об этом сообщает Mashable.

Оливер посвятил около 10 минут обсуждению программы всеобщего медицинского страхования, принятой при предыдущем президенте страны Бараке Обаме . По мнению комика, так называемая Obamacare не заслуживает столь резкой критики со стороны республиканцев и нового главы государства Дональда Трампа

Затем ведущий начал обсуждение республиканского аналога. Он процитировал слова министра здравоохранения Томаса Прайса, который пообещал страховку по новой программе в размере 1,2 тысячи долларов для американцев в возрасте от 18 до 35 лет и три тысячи долларов для граждан от 50 и старше. Это, по словам Оливера, лишь треть стоимости самой простой страховки, существующей в США сейчас.

Средства, которые республиканцы готовы предоставить американцам, натолкнули ведущего на необычные ассоциации. Так, он уверен, что эти деньги покроют траты на здоровье в масштабах, сопоставимых с покрытием стрингами задницы отца.