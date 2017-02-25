В Великобритании девушка отрезала себе палец «для красоты»

30-летняя любительница татуировок и пирсинга из Эссекса (Великобритания) отрезала себе мизинец, сообщает издание Metro

На своей странице в Facebook Торз Рейнольдс написала, что считает это красивым. Кроме того, она выкладывает отчеты о своем состоянии в соцсети. В одном из них говорится, что рана быстро заживает. У британки более 15 тыс. подписчиков. Самые активные из них уже написали ей, что она не одинока, и в Сети есть и другие любители отрубать себе пальцы из любви к непонятной большинству эстетике.

Несколько лет назад Рейнольдс совершила не менее экстравагантный поступок. Сначала в качестве сюрприза возлюбленному сделала татуировку на предплечье с его именем, а потом, когда молодой человек бросил ее, срезала скальпелем кожу с надписью.

Татуировку она поместила в банку со спиртом и отправила бывшему парню.