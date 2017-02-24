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Тюлененок заблудился в степях Казахстана

Тюлененок заблудился в степях Казахстана
Фото:
Жители села Мангистау (Казахстан) обнаружили в степи недалеко города Актау детеныша нерпы. Ролик с морским млекопитающим опубликован в Instagram-аккаунте Ztbvideo.
Его нашли в 30 километрах от Каспийского моря. На видео, которое за один день набрало более 108 тысяч просмотров, испугавшийся людей детеныш нерпы агрессивно реагирует на попытки незнакомцев приблизиться к нему. «Маленький еще, его надо к морю, в одеяло завернуть и отнести», — полагает автор ролика.
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Безумный мир В мире Казахстан
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