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СМИ: Ведьмы со всего мира проведут обряд против Трампа
Ведьмы со всего мира намерены провести магический обряд против президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent.
Сообщается, что через социальные сети они приглашают всех желающих присоединиться к обряду, который состоится в ночь на субботу, 25 февраля. В рассылке они прикрепляют инструкцию, как «околдовать» Трампа.
По словам организаторов акции, они хотят добиться отстранения нынешнего главы Белого дома от власти.
К акции уже присоединилась американская певица Лана Дель Рей, об этом она сообщила в своём Twitter.
At the stroke of midnight— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 24 февраля 2017 г.
Feb 24, March 26, April 24, May 23
❤️
Ingredients can b found online
🍰 pic.twitter.com/PsjNpIODZE
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