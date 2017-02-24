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СМИ: Ведьмы со всего мира проведут обряд против Трампа

СМИ: ведьмы со всего мира проведут обряд против Трампа
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Ведьмы со всего мира намерены провести магический обряд против президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent.
Сообщается, что через социальные сети они приглашают всех желающих присоединиться к обряду, который состоится в ночь на субботу, 25 февраля. В рассылке они прикрепляют инструкцию, как «околдовать» Трампа.
По словам организаторов акции, они хотят добиться отстранения нынешнего главы Белого дома от власти.
К акции уже присоединилась американская певица Лана Дель Рей, об этом она сообщила в своём Twitter.
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Безумный мир США
Лана Дель Рей Дональд Трамп
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