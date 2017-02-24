СМИ: ведьмы со всего мира проведут обряд против Трампа

Ведьмы со всего мира намерены провести магический обряд против президента США Дональда Трампа . Об этом пишет The Independent.

Сообщается, что через социальные сети они приглашают всех желающих присоединиться к обряду, который состоится в ночь на субботу, 25 февраля. В рассылке они прикрепляют инструкцию, как «околдовать» Трампа.

По словам организаторов акции, они хотят добиться отстранения нынешнего главы Белого дома от власти.

К акции уже присоединилась американская певица Лана Дель Рей , об этом она сообщила в своём Twitter.