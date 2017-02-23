Американский комик рассказал, как проучил в аэропорту невоспитанную женщину

Американский комик Стив Хофсеттер рассказал, как проучил женщину, не пожелавшую убрать за своим питомцем в аэропорту Лос-Анджелеса. Его историей делится портал Mashable.

По словам Хофсеттера, следуя на посадку на рейс авиакомпании Delta до Токио, он заметил женщину, собака которой справляла нужду прямо на пол. Хозяйка общалась с кем-то по ФейсТайму (технология видео/аудио звонков — ред.) и, похоже, не замечала действий своего питомца до тех пор, пока к ней не подошел какой-то мужчина и не попытался вежливо привлечь ее внимание.

"Прошу прощения, мисс! Ваша собака…", — робко сказал он. Она закатила глаза и вернулась к общению по ФейсТайму. "Некоторые люди такие грубияны", — сказала она собеседнику по телефону.

Когда ее собака закончила, пишет Хофсеттер далее, женщина пошла прочь, "оставив все прямо на полу аэропорта". Другая женщина, будучи в шоке от произошедшего, попыталась ее остановить. "Вы не собираетесь это убрать?" — спросила она.

"Для этого у них есть специальные люди", — ответила хозяйка пса и исчезла вместе с питомцем в толпе.

Позже Хофсеттер встретил ее у своего выхода на посадку.

"Когда я путешествую за границу, другие американцы заставляют меня краснеть из-за поступков в сотню раз менее постыдных, чем отказ убрать собачьи экскременты с пола аэропорта. Вдобавок ко всему ее собака начала облаивать всех, кто проходил мимо", — объясняет комик.

Кроме того, закончив говорить по ФейсТайму, женщина стала слушать музыку без наушников.

"Все пытались игнорировать ее, сев как можно дальше. Но я не как все", — пишет Хофсеттер далее.

Он сел рядом с ней и спросил, летит ли она в Лондон. "Я лечу в Токио", — ответила резко ответила женщина.

"О, в таком случае вам лучше поторопиться. Этот рейс перекинули на выход 53С. А отсюда летит самолет до Лондона", — сказал ей комик.

Хофсеттер объяснил свое решение соврать желанием заставить женщину слегка запаниковать. Но он, по его словам, не ожидал, что она вскочит, схватит сумки и собаку и побежит к другому выходу, ничего не проверив и даже не поблагодарив за информацию, которую она сочла правдивой.

"Некоторые люди такие грубияны", — подумал в тот момент Хофсеттер.

Комик отметил, что не знает, успела ли она на рейс в итоге, но выход 53С был на другом конце терминала и в самолете он ее не видел.

"То, что она пропустит рейс, не было моим первоначальным планом, но это было бы справедливое наказание за грубость ко всем и за то, что она заставила какого-то иностранца с низким жалованием убирать за ее собакой", — подытоживает Хофсеттер.

В самом конце он добавил, что, вероятно, в итоге зашел слишком далеко, поскольку у Delta есть только один рейс до Токио в сутки.