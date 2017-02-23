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Собака президента Финляндии стала звездой соцсетей

Собака президента Финляндии стала звездой соцсетей
Фото:
Пользователи соцсетей активно обсуждают Ленну — 5-летнего бостон-терьера, в обнимку с которым на публике часто появляется президент Финляндии Саули Ниинисте. На пса обратили внимание в Mashable.
В Финляндии пес стал набирать популярность еще в конце декабря, когда о нем написал Yle, а за пределами этой страны на Ленну обратили внимание сейчас.
"Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?", — пишет в Twitter журналистка Келли Вайлл.
​"Увидела тот твит — и с тех пор не могу перестать смотреть на фотографии пса Саули Нийнисте", — пишет Минна Хелена.
​"Окей, Финляндия, ты завладела моим вниманием", — пишет JuriaTRM.
​"Мир — костер в мусорном баке, но хотя бы у нас есть Ленну, собака финского президента", — отмечает Брианна Биссон.
Многие не стесняются создавать мемы и фотожабы с терьером — например, заменять его головой голову Нийнисте.
​"Как я выгляжу, когда пытаюсь улыбаться незнакомцам".
"Финский президент сам по себе кажется весьма крутым — он пережил смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году. Но такой "зубастой харизмы", как у Ленну, у него нет. Прости, Саули!", — резюмирует журналист Mashable.
Безумный мир
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