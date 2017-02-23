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Собака президента Финляндии стала звездой соцсетей
Фото: Twitter
Пользователи соцсетей активно обсуждают Ленну — 5-летнего бостон-терьера, в обнимку с которым на публике часто появляется президент Финляндии Саули Ниинисте. На пса обратили внимание в Mashable.
В Финляндии пес стал набирать популярность еще в конце декабря, когда о нем написал Yle, а за пределами этой страны на Ленну обратили внимание сейчас.
"Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?", — пишет в Twitter журналистка Келли Вайлл.
excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president's dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6— Kelly Weill (@KELLYWEILL) 22 февраля 2017 г.
"Увидела тот твит — и с тех пор не могу перестать смотреть на фотографии пса Саули Нийнисте", — пишет Минна Хелена.
ever since seeing that tweet earlier I can't stop looking at pictures of Sauli Niinistö's dog ffs pic.twitter.com/bdTCjYTlKJ— minna helena (@minna_helena) 22 февраля 2017 г.
"Окей, Финляндия, ты завладела моим вниманием", — пишет JuriaTRM.
"Мир — костер в мусорном баке, но хотя бы у нас есть Ленну, собака финского президента", — отмечает Брианна Биссон.
Многие не стесняются создавать мемы и фотожабы с терьером — например, заменять его головой голову Нийнисте.
@anttirita Hmmm... #Lennu pic.twitter.com/XMsiiVNYQL— Julkkiskokki (@anttirita) 16 декабря 2016 г.
"Как я выгляжу, когда пытаюсь улыбаться незнакомцам".
what i look like when i try to smile at strangers... #lennu pic.twitter.com/AwELSZjkkw— j. carlisle larsen (@jcarlislelarsen) 22 февраля 2017 г.
"Финский президент сам по себе кажется весьма крутым — он пережил смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году. Но такой "зубастой харизмы", как у Ленну, у него нет. Прости, Саули!", — резюмирует журналист Mashable.
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