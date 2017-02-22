Пестрые трусы британского МИД: Бориса Джонсона сфотографировали на утренней пробежке

Журналисты запечатлели главу МИД Великобритании Бориса Джонсона во то время, пока дипломат выполнял спортивные упражнения утром в парке Святого Джеймса в Лондоне, сообщает The Sun. Внимание СМИ привлек внешний вид главы МИД: Джонсон вышел на утреннюю пробежку в странной бесформенной шапочке в красную и черную полоску, синем поло и пестрых гавайских трусах.

Кроме того, позабавили журналистов и огромные синие наушники на голове Джонсона.

Сам политик не растерялся и стал улыбаться камерам ,когда понял, что его фотографируют.