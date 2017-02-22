В итальянской школе предложили провести вечер в фашистском стиле

Родители учеников одной из итальянских школ выступают против вечеринки в фашистском стиле, которую хотела провести дирекция учреждения 1 апреля. В распоряжении RT оказалось приглашение, которое рассылали ученикам в преддверии мероприятия. По задумке организаторов, школьники придут на праздник в одежде времён Бенито Муссолини . В приглашении отмечалось, что музыка и художественное оформление будут соответствовать периоду фашистской диктатуры.

Большой бал в честь Муссолини

Событие в стиле фашистской Италии должно было стать «специальным мероприятием», чтобы сформировать у учеников уникальный опыт реконструкции исторической эпохи. Именно так оно было анонсировано в распространённых пригласительных билетах, с содержанием которых ознакомился RT.

«Приглашаем принять участие в большом балу фашистской эры (Grand Fascist-Era Ball). Просим всех участников быть одетыми соответственно эпохе, чтобы погружение в историю было полным. Музыка и художественное оформление будут соответствовать», — гласит флаер.

Школа при Istituto Comprensivo di via P. A. Micheli была открыта Муссолини в тридцатые годы прошлого века. В ней хранится одна из самых обширных коллекций предметов эпохи итальянского фашизма.

Родители учеников, получивших приглашения на бал, были шокированы «неуважением к памяти погибших в результате установления в стране фашистского режима». Мама одного из учащихся заявила RT, что подобное мероприятие стало для неё неожиданностью.

«Изучать фашизм нужно серьёзным образом, например, приглашая жертв и свидетелей преступлений режима», — сказала Джулиет Чезар.

При этом она отметила, что школа действительно была открыта самим Бенито Муссолини, а мероприятие было запланировано в честь годовщины учреждения учебного заведения.

Это всего лишь история

Родители учеников школы обратились с жалобой в Министерство образования Италии, в результате чего директору учебного заведения пришлось выступить с объяснением ситуации.

«Данное мероприятие было организовано в рамках образовательного проекта по исторической реконструкции, одобренного министерством. Перед нами не ставилась цель пересмотреть период в истории, который был однозначно осуждён итальянским народом», — заявила директор учреждения Анна Мария Альтьери на официальном сайте школы.

Изначально проект по восстановлению исторических реалий в школах действительно был одобрен Министерством образования Италии. Как сообщает учебное заведение, эмблема министерства даже присутствовала на первых вариантах приглашения. Однако в пресс-службе ведомства отказались дать комментарий о своей связи с неудавшимся школьным балом.

Идея мероприятия вызвала негативную реакцию и за пределами школы. Национальная ассоциация партизан Италии (L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) заявила о недопустимости проведения подобных вечеринок, тем более в учебных заведениях. Её глава Фабрицио де Санктис отметил у себя в Twitter, что «это ужасная идея, абсолютно недопустимо воссоздавать праздничную атмосферу в фашистской тематике».

Однако причину, по которой было принято решение устроить такой бал, политолог Филипп Батлер предлагает искать глубже.

«В последнее время в европейских СМИ искусственно культивируется образ врага-мигранта. К сожалению, многие консервативные СМИ ностальгируют по ушедшим временам и преподносят информацию в таком ключе, что национализм уже не выглядит столь ужасным. Последствия могут быть очень плохими, — говорит Батлер. — Образ внешнего врага России, создание общеевропейской армии, дикие утверждения в прессе. Всё это уже было в истории, многие проводят параллели, и результат их пугает».

Итальянский политолог Джульетто Кьеза считает, что подобный скандал мог произойти в любой европейской стране:

«В каждой стране, в том числе в Италии, есть определённый процент глупых людей. Причём они будут существовать, как бы мы им ни противостояли».

Глава итальянской консалтинговой компании Trade & Consulting sas Антон Гросс согласен, что событие напрямую связано с политикой и отражает общественные тенденции. «Это происходит с Италией из-за недовольства населения затянувшимся финансовым и политическим кризисом, который ставит под угрозу демократию страны и будущее молодёжи. Именно поэтому появляются такого рода политические и другие деятели, которые скучают по временам фашизма, хотят твёрдой политики и сильного лидера, а не того, что у них есть сейчас: постоянно меняющееся, безликое правительство», — сказал Гросс.